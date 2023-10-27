Радимов: «Факел» будет играть очень агрессивно и прессинговать «Спартак»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о предстоящем матче 13-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Факелом».

«Факел» будет играть очень агрессивно и прессинговать «Спартак». А как «Спартак» выходит из-под прессинга, мы много раз видели — привозя себе мячи», — приводит слова эксперта «РБ Спорт». По его мнению, победа воронежцев в последнем матче и домашнее поле не позволят «красно-белым» одержать лёгкую победу.

Напомним, что «Факел» примет «Спартак» в субботу, 28 октября. Стартовый свисток назначен на 14:00 по московскому времени. Воронежский клуб находится на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ, а «красно-белые» занимают четвёртую строчку.