​Директор «Факела» назвал победу над «Спартаком» исторической

В субботнем матче 13-го тура чемпионата России «Факел» обыграл «Спартак» на своём поле со счётом 2:0. Для воронежцев это первая победа над «красно-белыми» с далёкого 2000 года. Комментарий на этот счёт дал Кирилл Котов, который занимает пост спортивного директора «огнеопасных».

«Мы 23 года не выигрывали у «Спартака», поэтому можно победу назвать исторической для нас», - цитирует Котова ТАСС.

На следующей неделе «Факел» проведёт два матча – против «Сочи» (1 ноября, Кубок России) и против «Ахмата» (4 ноября, РПЛ). Обе игры для воронежцев будет гостевыми.