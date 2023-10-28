Мостовой — о матче «Факел» - «Спартак»: «Ташуев переиграл Абаскаля, вот и всё»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой подвёл итоги матча 13-го тура Российской премьер-лиги, в котором столичный клуб на выезде потерпел поражение от воронежского «Факела» со счётом 0:2.

Экс игрок сборной России отметил, что поле было ужасным, но также не забыл добавить, что на таком газоне сам забивал по три мяча.

«Факел» просто выглядел лучше, они заслуженно одержали победу. Ташуев переиграл Абаскаля, вот и все. Я практически не помню каких-то моментов у «Спартака», а «Факел» был лучше с первых минут», - приводит слова Мостового «РБ Спорт».

«Факел» благодаря победе смог выбраться из зоны стыковых игр.