Белоголовцев: «Абаскаль потерял нити управления»

Известный актёр и поклонник «Спартака» Сергей Белоголовцев поделился мнением о текущем положении «красно-белых» в РПЛ.

«Обстановка в команде не самая лучшая. Кажется, Абаскаль потерял нити управления. Не думаю, что надо увольнять Абаскаля, но серьезный разговор руководства и тренера нужен», — приводит слова Белоголовцева портал «РБ Спорт».

28 октября в матче 13-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» проиграл в гостях «Факелу» со счетом 0:2 и пока остался на четвертой строчке в турнирной таблице.

В следующем туре «красно-белые» будут гостить у «Локомотива». Московское дерби пройдет 5 ноября.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не планирует увольнять Абаскаля с поста главного тренера команды, Отметим, что это подтвердил генеральный директор «красно-белых» Олег Малышев.