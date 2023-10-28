Салихова – о поле в Воронеже, где играет «Спартак»: Подходит только для Медиалиги

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о состоянии поля в Воронеже. Там «красно-белые» в субботу проводят матч Премьер-лиги против «Факела».

Напомним, что перед началом матча сотрудникам стадиона приходилось убирать воду с газона лопатами.

«Что мешает стадионы привести в надлежащее состояние? Лень и безалаберность. Только для Медиалиги, где нужно больше трэша, а техника не важна, подошло бы такое поле», - цитирует Салихову Metaratings.

Следить за матчем между «Факелом» и «Спартаком» во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.