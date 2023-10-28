​Игрока «Спартака» удалили в матче с «Факелом»

В субботу «Спартак» проводит гостевой матч против «Факела» в рамках 13-го тура чемпионата России. По ходу второго тайма гости из Москвы остались в численном меньшинстве. Красную карточку перед собой увидел защитник Срджан Бабич. Серб был удалён за повторное предупреждение. После этого «огнеопасные» повели в счёте – гол с пенальти забил Евгений Марков.

«Спартак» остался вдесятером, и теперь отыграться ему будет непросто. Следить за развитием событий на поле в Воронеже можно в подробной текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.

Отметим, что после двенадцати туров «Спартак» занимает четвёртое место в таблице.