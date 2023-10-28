Титов: «Спартаку» и Копперфилд не поможет

Бывший футболист московского «Спартака« Егор Титов высказался о результатах столичного клуба в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Экс игрок сборной России отметил, что расстраивается после каждого поражения, хотя в начале чемпионата говорили, что «красно-белые» будут претендентами на чемпионство.

«На данный момент «Спартаку» и Копперфилд не поможет. По качеству игры, футбола «Зенит» и «Краснодар» сегодня намного выше», - приводит слова Титова «Чемпионат».

Напомним, что сегодня, 28 октября, подопечные Гильермо Абаскаля на выезде в матче 13-го тура Российской премьер-лиги уступили «Факелу» (0:2).