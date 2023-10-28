Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал поражение «красно-белых» в матче против «Факела».

«Сложно сказать, что пошло не так у «Спартака». Проблемы с настроем точно не было. Просто «Факел» сыграл хорошо и дисциплинированно очень. Игра была вязкая, как я и думал. Команда из Воронежа более привычна была к этому полю. Но «Факелу» хочется сказать браво. Поддержка стадиона тоже дала о себе знать. Команда очень здорово боролась. А «Спартаку» класса не хватило противостоять такому «Факелу».

«Факел» смог навязать свой стиль «Спартаку». Даже так скажу: Ташуев разобрал Абаскаля очень хорошо. У «Спартака» не было преимущества ни в чем. Можно сетовать на разные факторы, но побеждает сильнейший. Так что «Факел» переиграл «Спартак» полностью и одержал победу заслуженно», - сказал Деменко.