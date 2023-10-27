Червиченко: «Даже без Промеса «Спартак» должен обыгрывать «Факел»

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о предстоящем матче между «красно-белыми» и «Факелом».

Ранее появилась информация, что лидер «Спартак» Квинси Промес не поехал вместе с командой в Воронеж. Напомним, нидерландец получил травму в игре прошлого тура с «Пари НН» (2:0).

«Даже без Промеса «Спартак» по составу сильнее «Факела». И должен «Факел» обыгрывать. Но, учитывая состояние внутри команды — могут быть любые сюрпризы», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

Матч 13-го тура чемпионата России «Факел» - «Спартак» состоится в субботу, 28 октября. Портал LiveResult организует текстовую онлайн-трансляцию поединка. Начало события — в 14:00 по мск.