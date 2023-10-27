Кечинов: «Соболев должен играть»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов ответил на вопрос, выйдет ли нападающий «красно-белых» Александр Соболев в стартовом составе команды в матче с «Факелом».

«Соболев должен играть, это основной нападающий, забивной и отдающий, может напрягать оборону. Конфликт с Абаскалем, как я понял, улажен. И он должен появиться с первых минут», — заявил Кечинов порталу «РБ Спорт».

Напомним, ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил Соболева от основной команды из-за нарушения дисциплины. Однако перед игрой с «Пари НН» футболист вернулся в обойму.

В матче 12-го тура РПЛ с нижегородцами Соболев остался в запасе, но вышел на замену в перерыве.

Встреча «Факела» и «Спартака» состоится 28 октября и должна будет стартовать в 14:00 по мск.