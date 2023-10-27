Гаджиев не уверен, что «Спартак» одолеет «Факел»

Известный тренер Гаджи Гаджиев поделился комментарием о предстоящей игре между «Факелом» и «Спартаком».

«Потенциал москвичей выше, однако воронежцы станут непростым соперником для «Спартака». Хотя преимущество, на мой взгляд, будет у «красно-белых», но уверенно говорить об их победе я не могу», — цитирует Гаджиева Vprognoze.

Встреча 13-го тура Российской премьер-лиги «Факел» - «Спартак» пройдет завтра, 28 октября. Стартовый свисток главного арбитра матча должен прозвучать в 14:00 по столичному времени. Текстовая трансляция поединка будет доступна на спортивном портале LiveResult.