Ветеран «Спартака» Андрей Коновалов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о поражении от «Факела» в матче 13-го тура РПЛ.

- Как восприняли поражение «Спартака»?

- Не могу сказать, что оно стало сюрпризом. Я изначально думал, что игра будет тяжелая. Особенно учитывая специфическое качество поля в Воронеже. Плюс погода внесла свои коррективы. Могу только посочувствовать футболистам, потому что на таком поле больше мучаешься, чем играешь.

- Что привело к такому неутешительному для «красно-белых» результату?

- На первый план в таких условиях выходит не техника, а бойцовские качества, физика, запредельный настрой. Думаю, что у «Факела» настрой на этот матч был выше, чем у «Спартака». Гости как минимум получили отрицательные эмоции от поля, поэтому игру провели неважно. У хозяев, как мне показалось, было даже больше интересных моментов.

- На таком поле вообще можно играть?

- Для «Спартака» было бы лучше перенести матч, но воронежцы вряд ли согласились бы на это.

- Отсутствие Промеса как-то сказалось на результате, или на таком поле, и он ничего не сделал бы?

- Мастерство в таких условиях нивелируется качеством газона. Думаю, Промес не выделялся бы на таком поле.

- Как прокомментируете удаление Бабича?

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- Первую карточку я не видел, а вторая была показана по делу. Он просто не успел среагировать. Не думал, что соперник будет играть головой. Наверное, Бабичу показалось, что именно он будет первым на мяче. На самом деле, это очень тонкий момент. Не думаю, что защитник заведомо пошел на нарушение.

- Это оно повлияло на поражение?

- Конечно, повлияло. Команда осталась в меньшинстве. Игра и так складывалась тяжело, еще и стало на одного футболиста меньше. Но винить Бабича я бы не стал. Это такой футболист, который будет биться до последнего.

- Как думаете, после поражения опять пойдут разговоры о необходимости смены тренера?

- Все возможно. Но «Спартак» - это гладиатор. Такими и надо оставаться в сложных ситуациях. Надо побеждать если не за счет мастерства, то благодаря желанию, борьбы на поле. Это тоже одно из составляющих мастерства команды.

- В матче с «Факелом» вы этого не увидели?

- Просто воронежцы были реально лучше заряжены и выглядели эмоционально сильнее.

- Каковы перспективы «Спартака» в игре с «Локомотивом» в следующем туре, и насколько эта игра будет важна для тренерских позиций в команде?

- Не знаю, насколько шаткая ситуация у Абаскаля. Сложно судить. Но если случится два поражения подряд, то разговоров об отставке будет значительно больше. А само поражение от «Локомотива» я тоже не исключаю. Этот соперник тоже не подарок.

Елена Григорьевская