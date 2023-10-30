Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отметил, что не ждал поражения «Спартака» от «Факела».

- Какой результат в этом туре стал для вас самым неожиданным?

- Поражение «Спартака» от «Факела». Это очень неожиданно. Вроде бы, «Спартак» был на ходу и состав стабилизировался. Настроение у ребят было хорошее и вдруг такое поражение 0:2. Это очень много. Не должна топовая команда, которая претендует на хорошее место, так проигрывать. В крайнем случае, она должна цепляться за ничью.

- Можно сказать, что именно плохое поле стало главной причиной поражения «Спартака» от «Факела»?

- Поле для всех ужасное. Но ничего страшного. Мы играли вообще на камнях, на буграх, в грязи ковырялись. Техничные ребята быстро привыкают к таким газонам. Здесь не надо на это пенять.

- У «Спартака» четвертое поражение в пятом выездном матче. Это провал?

- Безусловно. Это очень много. Топовые команды не имеют права проигрывать на выезде. Может быть один проигрыш, а так в худшем случае только ничейный результат.

Елена Григорьевская