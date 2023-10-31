Шалимов: «Факел» заслуженно победил «Спартак»

Известный тренер Игорь Шалимов высказался о прошедшем матче 13-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Факел» на своём поле оказался сильнее «Спартака» (2:0).

Специалист отметил, что столичный клуб не рисковал при игре в обороне, а в таких матчах огромное значение приобретает большой форвард, а у «красно-белых» есть высокий Александр Соболев.

«Спартак» играет иначе, Соболев все время стремился к мячу, а не за спину защитникам. Не могу сказать, что Соболев не бился — наоборот, бились и он, и остальные. Но «Факел» использовал нюансы поля лучше и заслуженно победил», - приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, что «красно-белые» проиграли четыре последних выездных матча.