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Шалимов: «Факел» заслуженно победил «Спартак»

31 Октября 2023 • 12:24 Комментировать
Факел
2:0
Спартак Москва

Известный тренер Игорь Шалимов высказался о прошедшем матче 13-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Факел» на своём поле оказался сильнее «Спартака» (2:0).

Специалист отметил, что столичный клуб не рисковал при игре в обороне, а в таких матчах огромное значение приобретает большой форвард, а у «красно-белых» есть высокий Александр Соболев.

«Спартак» играет иначе, Соболев все время стремился к мячу, а не за спину защитникам. Не могу сказать, что Соболев не бился — наоборот, бились и он, и остальные. Но «Факел» использовал нюансы поля лучше и заслуженно победил», - приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, что «красно-белые» проиграли четыре последних выездных матча. 

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