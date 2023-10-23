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«У «Спартака» самая широкая обойма в РПЛ» — Трошечкин

23 Октября 2023 • 17:03 Комментировать
Факел
...
Спартак Москва
28.10 14:00

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин ответил на вопрос о нынешнем составе московского «Спартака».

Ранее «красно-белые» одолели нижегородский клуб в рамках 12-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 2:0.

«У «Спартака» сейчас самый топовый состав в РПЛ? Один из, думаю. У нас есть много хороших команд, тот же «Зенит» или «Краснодар». Но у «Спартака», наверное, самая широкая обойма в РПЛ», — приводит слова Трошечкина портал «РБ Спорт».

На данный момент «Спартак» занимает четвертую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев набрать 20 очков. «Пари НН» с 17 баллами располагается на восьмой позиции.

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Спартак Москва Зенит Краснодар Александр Трошечкин Пари НН
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