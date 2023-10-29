Шавло — о поражении «Спартака»: «Что может показать команда на таком огороде?»

Бывший футболист Сергей Шавло поделился комментарием после поражения «красно-белых» от «Факела» (0:2) в поединке 13-го тура чемпионата России.

«На таком поле нельзя играть! Что может показать команда на таком огороде? Не пытаюсь принизить значение победы для хозяев — молодцы, выиграли. Но по большому счету им‑то было все равно на состояние поля», — цитирует Шавло RT на русском.

В следующем туре Российской премьер-лиги подопечные Гильермо Абаскаля встретятся в дерби с «Локомотивом». Матч 14-го тура РПЛ запланирован на 5 ноября. Стартовый свисток должен прозвучать в 19:30 по столичному времени.