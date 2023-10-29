Футболисты «Факела» не получали дополнительных премиальных за победу над «Спартаком»

Генеральный директор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе высказался о победе над московским «Спартаком» (2:0) в матче 13-го тура Российской премьер-лиги.

Спортивный функционер отметил, что любая победа, тем более над «красно-белыми», важна для города, также он дал понять, что вопрос о дополнительных премиальных не поднимался.

«Для нас каждые очки на вес золота. Ребята знают, за что они бьются, зачем работают. Главное, чтобы не было шапкозакидательства, «звездняков». В прошлом сезоне мы это уже прошли. Надеюсь, ошибок больше совершать не будем», - заявил Асхабадзе в эфире телеканала «Матч ТВ».