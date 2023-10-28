Губернатор Воронежской области оценил победу «Факела» над «Спартаком»

Губернатор Воронежской области Александр Гусев высказался о победе «Факела» над московским «Спартаком» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги.

Политический деятель отметил, что была уверенная победа, которая точно войдёт в историю воронежского футбола.

«Больше 11,5 тысяч зрителей на стадионе и сотни тысяч у экранов телевизоров, уверен, получили колоссальное удовольствие от мужественной игры двух легендарных соперников. «Факел» — только вперед!» - написал Гусев в своём телеграм-канале.

Стоит отметить, что благодаря победе подопечные Сергея Ташуева смогли выбраться из зоны стыковых игр.