Аршавин: Результаты «Спартака» — это не только вина Абаскаля

Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин отреагировал на слова гендиректора «Спартака» Олега Малышева о том, что наставник команды Гильермо Абаскаль не будет уволен после поражения от «Факела» (0:2) в 13-м туре Российской премьер-лиги.

«Результат точно не устраивает руководство «Спартака», но трудно сказать, что это выступление только из‑за тренера. Не все футболисты показывают должный уровень», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

На текущий момент «Спартак» находится на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России, сумев в 13 играх набрать 20 очков.

5 ноября «красно-белые» сойдутся в дерби с «Локомотивом». Старт поединка запланирован на 19:30 по мск.