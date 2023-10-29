Ловчев: «Характер «Спартака» не увидел, «Факел» был сильнее»

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о поражении «красно-белых» от «Факела».

Напомним, подопечные Гильермо Абаскаля уступили воронежцам на выезде со счетом 0:2.

«Когда у вас не получается переиграть, надо перебарывать. Характер «Спартака» не увидел, «Факел» в этом компоненте был сильнее. Своей игры «Спартак» не показал. Не показал и характера», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

Эксперт отметил, что «красно-белые» потерпели уже пятое поражение в 13 матчах, добавив, что это уже много.

С начала сезона «Спартак» проиграл «Уралу», «Зениту», «Краснодару», «Крыльям Советов» и «Факелу».

В 14-м туре РПЛ команда Абаскаля встретится в дерби с «Локомотивом».