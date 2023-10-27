​Промес не поехал на матч «Спартака»

В субботу «Факел» и «Спартак» проведут матч в рамках 13-го тура чемпионата России. За «красно-белых» не сыграет нападающий Квинси Промес. Нидерландский футболист не отправился с командой в Воронеж. Об этом на своих страницах рассказывает Metaratings.

Напомним, что в прошлой игре Премьер-лиги против «Пари НН» (победа 2:0) Квинси Промес получил повреждение и был заменён на Александра Соболева.

«Спартак» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России.

Матч между «Факелом» и «Спартаком» стартует 28 октября в 14:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.