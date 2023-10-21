Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Альшин – первый игрок сезона РПЛ, забивший прямым ударом со штрафного

21 Октября 2023 • 14:16 Комментировать
Факел
...
Спартак Москва
28.10 14:00

Любопытно, но факт – в текущем сезоне РПЛ первый гол прямым ударом со штрафного был забит лишь в 12-м туре. И автором его стал один из лидеров воронежского «Факела», полузащитник Ильнур Альшин. Поразил он ворота «Оренбурга» на выезде в недавно завершившемся матче в пользу воронежцев – 2:1.

Как докладывает Opta Sports, последним, кто забивал со штрафного прямым выстрелом в РПЛ, был полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан – он оформил свой подобный гол в матче против «Сочи», ещё в 29-м туре прошлого сезона.

Подробнее о том, чем ещё был наполнен матч «Оренбурга» и «Факела», читайте в нашем традиционном обзоре.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Факел Ильнур Альшин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФАКЕЛ СПАРТАК МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Факел Факел
1
2
2.07 3.60 3.70
Видео
40 мин
Рубин Рубин
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
0
0
3.40 3.60 2.18
Видео
21.10.23 в 16:30
Локомотив Москва Локомотив Москва
Динамо Москва Динамо Москва
2.65 3.65 2.65
Видео
21.10.23 в 19:00
Балтика Балтика
Краснодар Краснодар
3.90 3.50 2.05
Видео
22.10.23 в 12:00
Урал Урал
Сочи Сочи
2.10 3.50 3.70
Видео
22.10.23 в 14:00
Спартак Москва Спартак Москва
Пари НН Пари НН
1.62 4.10 6.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Октября
14:33 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Локомотив» мне более симпатичен, чем «Динамо», ведь почти вся команда состоит из россиян»
14:31 · Россия. Премьер-лига
​В «Зените» высказались о возможном включении команд из Беларуси в чемпионат России
14:30 · Россия. Мелбет-Первая лига
В воскресенье хабаровский СКА сыграет против «Торпедо»
14:20 · Россия. Премьер-лига
«Факел» впервые набрал очки на выезде в трёх играх чемпионата России подряд
14:16 · Россия. Премьер-лига
Альшин – первый игрок сезона РПЛ, забивший прямым ударом со штрафного
14:11 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» установил клубный рекорд в РПЛ по владению мячом
14:02 · Россия. Премьер-лига
Рахимов: «Та группа, которая оставалась вне сборных, провела очень хорошую работу»
13:59 · Россия. Премьер-лига
«Факел» не проигрывает при Ташуеве почти месяц
13:59 · Россия. Премьер-лига
​Орлов поддержал Абаскаля в конфликте с Соболевым
13:54 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «Наши чилийские футболисты приехали вчера только к самолету»
13:49 · Россия. Премьер-лига
Морозов назвал причину прогресса Тикнизяна
13:46 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» отыгрался в матче с «Факелом» благодаря рикошету
13:46 · Россия. Премьер-лига
​Журналист Конов возмущён решением Карасёва
13:36 · Россия. Премьер-лига
Масалитин высказал мнение о матче ЦСКА в Казани
13:34 · Россия. Премьер-лига
​В РПЛ снова судейский скандал – Карасёв, вероятно, допустил ошибку
Все новости
Рекомендуем