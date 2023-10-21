Альшин – первый игрок сезона РПЛ, забивший прямым ударом со штрафного

Любопытно, но факт – в текущем сезоне РПЛ первый гол прямым ударом со штрафного был забит лишь в 12-м туре. И автором его стал один из лидеров воронежского «Факела», полузащитник Ильнур Альшин. Поразил он ворота «Оренбурга» на выезде в недавно завершившемся матче в пользу воронежцев – 2:1.

Как докладывает Opta Sports, последним, кто забивал со штрафного прямым выстрелом в РПЛ, был полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан – он оформил свой подобный гол в матче против «Сочи», ещё в 29-м туре прошлого сезона.

Подробнее о том, чем ещё был наполнен матч «Оренбурга» и «Факела», читайте в нашем традиционном обзоре.