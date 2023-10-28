Тихонов: «Игрокам «Спартака» не хватает характера»

Бывший тренер «Спартака» Андрей Тихонов высказался после поражения «красно-белых» от «Факела» (0:2) в матче 13-го тура Российской премьер-лиги.

«Спартак» не бросил играть сейчас. Но игрокам не хватает характера, в отличие от Аппаева, Магаля, Квеквескири. Они знают, как такие матчи вырывать на зубах. В «Спартаке» такого нет», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

Специалист отметил, что, конечно, поле было в плохом состоянии, но сразу бросается в глаза то, как «Спартак» теряется при появлении трудностей.

В 14-м туре чемпионата России «красно-белые» встретятся в дерби с «Локомотивом». Поединок состоится 5 ноября, начало игры запланировано на 19:30 по мск.

«Факел» впервые за 23 года обыграл «Спартак»