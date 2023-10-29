«Титову, Аленичеву ничего не мешало на таком поле играть», «Ржавый, домой»: Реакция болельщиков «Спартака» на фиаско в Воронеже

Московский «Спартак» потерпел четвёртое подряд выездное поражение в Российской премьер-лиге. На этот раз команда Гильермо Абаскаля проиграла воронежскому «Факелу» на тяжёлом поле. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» собрало в соцсетях реакцию болельщиков «красно-белых» на этот неприятный сюрприз от их любимой команды.
«В душу болельщиков плюнули, ироды!» – Денис К.
«Защита у нас днище, вот поэтому больше всех и пропускаем», – Эдгар К.
«Достала Абаскалиевщина», – ie4.
«Ржавый, домой», – Сергей С.
«Глубокая кома с редкими подрагиваниями конечностями», – Олег Д.
«Сегодняшний «Спартак» похож скорее на сброд банкоматчиков, чем на футбольную команду», – Grom.
«На такой поляне гусей, телят пасут в кочках и грязи», - Александр Р.
«Насколько я помню, в 90-х это считалась спартаковской погодой», – Роман Н.
«Титову, Аленичеву ничего не мешало ранее на таком играть, а вы, неженки, не смогли», – Николай А.
«Позорники», – Андрей В.
«Слюнтяи просто», – Иван Е.
«В следующем туре за «Локо», может, Рыжего выкинут хоть», – Захар К.
«Я хоккей теперь смотрю, эту блевотину смотреть больше не намерен!» – Андрей Л.
«В какую форму ни рядитесь, в футболисты не годитесь», – Денис Р.
«В Первую лигу бы, что ли, вылетели уже. Надоели глаза мозолить с такой игрой», –Павел С.
Кирилл Иванцов
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