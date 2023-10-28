Умяров связывает поражение «Спартака» с газоном

«Спартак» потерпел поражение от «Факела» (0:2) в матче 13-го тура чемпионата России. Полузащитник московской команды Наиль Умяров связывает результат с плохим полем в Воронеже.

«Качество газона сыграло ключевую роль», - сказал Умяров журналистам. «Мы готовились, но сегодня нужно было адаптироваться».

«Первый раз вижу такое поле, даже во Второй лиге такого не было», - добавил футболист.

Теперь «Спартак» будет готовиться к матчу Кубка России против «Краснодара». Команды сыграют в среду, 1 ноября.

На текущую минуту «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.