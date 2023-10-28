Губерниев — о «Спартаке»: Лихая дорога с Абаскалем в Первую лигу

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о поражении «Спартака» от воронежского «Факела» (0:2) в матче 13-го тура РПЛ.

Губерниев отметил, что с такой игрой под руководством Гильермо Абаскаля команда может оказаться в Первой лиге.

«Рубин» со Слуцким вам путь указал. Вперед, «Спартак» Абаскаля!

Крокодил не ловится, не растет спартаковский кокос. Абаскаль и руководство клуба плачут, богу молятся не жалея слез», - написал он в своём телеграм-канале.

Напомним, что ранее генеральный директор «Спартака» Олег Малышев сообщил, что испанский специалист не будет уволен после поражения.