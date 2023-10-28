Деменко: «Факел» просто переиграл «Спартак»

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко подвёл итоги матча 13-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Факел» на своём поле оказался сильнее «Спартака» (2:0).

Деменко отметил, что знал, что для столичного клуба матч будет тяжёлым, но он не видел, чтобы игроки боролись, а воронежский клуб просто переиграл «красно-белых».

«Поле — основной фактор. Одно дело, когда «Спартак» играет у себя на поле, где всё ровненько. Но Воронеж играл в таких же условиях», - приводит слова Деменко «Чемпионат».

Напомним, что подопечные Гильермо Абаскаля потерпели четвёртое выездное поражение подряд в матчах чемпионата России.