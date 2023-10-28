​Гендиректор «Спартака» после поражения: «Поле – не оправдание»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев после поражения от «Факела» (0:2) высказался о качестве футбольного поля в Воронеже.

Напомним, что незадолго до старта игры сотрудники стадиона убирали воду с газона с помощью лопат.

«Поле было тяжёлым, но оно было одинаковым для обеих команд. Для «Спартака» состояние поля не должно служить оправданием», - сказал Малышев журналистам.

Следующий матч «Спартак» проведёт уже 1 ноября – против «Краснодара» в Кубке России. Игра не будет иметь турнирного значения, ведь команда Гильермо Абаскаля уже обеспечила себе первое место в группе.