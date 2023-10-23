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«Спартак» может финишировать в зоне стыковых игр РПЛ - эксперты оценили шансы

23 Октября 2023 • 16:03 Комментировать
Факел
...
Спартак Москва
28.10 14:00

Специалисты из Opta воспользовались своей моделью прогнозирования, чтобы оценить вероятность команд РПЛ занять то или иное место в турнирной таблице.

Если говорить о «Спартаке», то согласно результату анализа у команды нет шансов финишировать в зоне прямого вылета, то есть на 15-й и 16-й позициях. При этом есть вероятность, что «красно-белые» завершат чемпионат в зоне стыковых игр и будут бороться за выживание. Вероятность того, что «Спартак» займёт 13-е место, оценивается в 0,3%, а 14-е – в 0,1%.

На текущий момент «Спартак» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиге.

Эксперты оценили шансы «Спартака» стать чемпионом России

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Спартак Москва
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