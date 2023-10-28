«Спартак» повторил антирекорд 2004 года, проиграв четвёртый выездной матч подряд в чемпионате России

Завершился матч 13-го тура Российской премьер-лиги между воронежским «Факелом» и московским «Спартаком». Победу со счётом 2:0 одержали подопечные Сергея Ташуева.

Таким образом, столчиный клуб потерпел четвёртое выездное поражение подряд в матчах чемпионата России, повторив антирекорд 2004 года, когда «красно-белых» возглавлял Невио Скала.

Стоит отметить, что «Спартак» также не может забить на выезде в третьем матче подряд, что также является антирекордом.

«Спартак» на данный момент располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице с 20 очками в активе, однако ближайшие конкуренты ещё не играли в этом туре.