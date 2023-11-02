Бабич — об игре с «Факелом»: «Футбол «Спартака» просто не построен на длинных мячах»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич высказался о плохом поле на домашнем стадионе «Факела».

«Мы не могли нормально играть на этом поле. Это основная проблема. Они играли на длинных мячах, а мы адаптировались. Наш футбол просто не построен на длинных мячах», — заявил Бабич «Матч ТВ».

При этом футболист отметил, что, говоря о качестве газона, он не хочет оправдываться, ведь «Спартак» должен был играть лучше.

В текущем сезоне Бабич провел девять матчей в составе «красно-белых» и отметился двумя забитыми мячами.

Напомним, в игре с «Факелом» Бабич был удален после фола в своей штрафной площади, поэтому он пропустит предстоящее дерби против «Локомотива».