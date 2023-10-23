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Защитник «Спартака» Денисов: Никаких конфликтов в команде нет

23 Октября 2023 • 12:05 Комментировать
Факел
...
Спартак Москва
28.10 14:00

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов высказался об атмосфере в столичном клубе.

Игрок отметил, что победа над «Пари НН» (2:0) в матче 12-го тура Российской премьер-лиги была очень важна, ведь ей «красно-белые» прервали серию без побед.

«В коллективе у нас все нормально, атмосфера рабочая, никаких конфликтов нет, мы продолжаем работать и готовиться к следующим играм. Если говорить о результатах команды на этом отрезке сезона, то, конечно, они могли быть лучше», - приводит слова Денисова ТАСС.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице с 20 очками в активе. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Даниил Денисов
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