Защитник «Спартака» Денисов: Никаких конфликтов в команде нет

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов высказался об атмосфере в столичном клубе.

Игрок отметил, что победа над «Пари НН» (2:0) в матче 12-го тура Российской премьер-лиги была очень важна, ведь ей «красно-белые» прервали серию без побед.

«В коллективе у нас все нормально, атмосфера рабочая, никаких конфликтов нет, мы продолжаем работать и готовиться к следующим играм. Если говорить о результатах команды на этом отрезке сезона, то, конечно, они могли быть лучше», - приводит слова Денисова ТАСС.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице с 20 очками в активе.