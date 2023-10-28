​Заварзин: «Абаскаль только бегает и прыгает»

В тринадцатом туре российского чемпионата московский «Спартак» неудачно съездил в Воронеж, проиграв там местному «Факелу» со счетом 0:2. Бывший генеральный директор московского клуба Юрий Заварзин огорчен произошедшим. Он считает бесплодными усилия испанского наставника московского клуба Гильермо Абаскаля, который тщетно пытается вернуть команде былую форму.

- Абаскаль только бегает и прыгает. Удивительно, что «Факел», находящийся в нижней части таблицы, обыгрывает команду, претендующую на призовую тройку. Искать проблемы надо в психологии в команде и ни в чём другом больше, - цитирует слова Заварзина Rusfootball.info.