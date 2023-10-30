Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги некоторых матчей 13-го тура РПЛ.

- «Зенит» практически полностью отыграл отставание от «Краснодара». Как вам кажется, получится у «быков» удержать первую строчку хотя бы до зимней паузы?

- У этих команд скоро будет очная игра между собой, и она расставит все точки над «i». Причем матч будет в Питере. Но я не жду легкой победы «Зенита». Он сейчас играет тяжеловато.

- У «Спартака» четвертое поражение в пятом выездном матче. Это провал?

- Конечно. Чтобы претендовать на высокие места, помимо домашних побед нужны ничейные результаты на выезде. А у «Спартака» и дома-то не всегда получается выигрывать.

- Можно ли сказать, что именно плохое поле стало главной причиной поражения «Спартака» от «Факела»?

- Это отмазка для слабых. А для «Факела» поле было другое? Просто воронежцы использовали более подходящую тактику для таких условий. В этом и заключается мастерство тренера и команды – умение перестроиться, если нет возможности играть в тот футбол, который команда исповедует. Нужно было найти вариант, который позволил бы добиться результата на таком плохом поле. Здесь большой просчет Абаскаля. Тем более, впереди у его команды есть мощный форвард. Соболев и вверху может хорошо играть. Везение тоже, конечно, сыграло свою роль, как и настрой на игру. В этом матче «Факел» был настроен просто супер. Поэтому победа получилась заслуженной.

- «Ростов» переиграл «Локомотив». Это неожиданность для вас?

- Неожиданность. Ростовчане и перед этим сыграли очень здорово, и матч с «Локомотивом» стал как бы продолжением предыдущей игры, когда был разгромлен «Ахмат» со счетом 3:0. Это был как будто третий и четвертый тайм.

- «Крылья Советов» не смогли выиграть у «Оренбурга». Это случайность, или самарцы сдают позиции?

Реклама

- Это молодая команда, а молодости свойственно нестабильность. Самарцы немного сдулись, плюс где-то не хватает везения. А это важно в футболе. «Оренбург» с новым тренером сейчас неуступчив. С ним можно играть от ножа.

Елена Григорьевская