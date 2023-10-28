​Червиченко: «Думаю, Абаскаля до зимы оставят»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко сказал несколько слов о будущем главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля.

«Я думаю, что Абаскаля до зимы оставят, если он сам не уйдёт только. Но не в нём дело, не он же газон косил сегодня. Только Пруцев сегодня пытался вперёд идти, остальные отбывали номер», - цитирует Червиченко Metaratings.

В субботу «Спартак» потерпел поражение в гостях у «Факела» - 0:2. Команда Гильермо Абаскаля пока остаётся на четвёртой позиции в турнирной таблице, но шесть из восьми матчей тура ещё не сыграны.

Впереди у «Спартака» матчи против «Краснодара» (1 ноября, Кубок России) и «Локомотива» (5 ноября, РПЛ).