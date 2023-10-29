Пименов: «Спартак» всё проиграл, «Факел» их полностью перебил»

Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Руслан Пименов поделился мнением о поражении «Спартака» от «Факела» (0:2) в матче 13-го тура РПЛ.

Напомним, что после игры многие посетовали на плохое качество газона в Воронеже.

«Если есть решение, что надо играть, то надо было в раздевалке сказать, что будет меньше футбола, но больше борьбы. И физические качества в такой ситуации выходят на первый план. А «Спартак» всё проиграл, «Факел» их полностью перебил», — сказал Пименов в эфире телеканала «Матч ТВ».

После поражения от «Факела» «Спартак» продолжил занимать четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 13 матчах 20 очков. Команда из Воронежа, в свою очередь, поднялась на 12-ю строчку, заработав 15 баллов.