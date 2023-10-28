«Факел» забил второй мяч в ворота «Спартака»

«Спартак» гостит у «Факела» в 13-м туре Премьер-лиги. «Красно-белые» никак не могут вскрыть оборону противника, а сами пропускают и пропускают. В середине второго тайма Евгений Марков реализовал пенальти, а в заключительном 10-минутном отрезке отличился Максим Максимов - 0:2. Никита Моцпан выиграл борьбу на фланге и выполнил прострел, после чего Максимов переправил мяч в пустую часть ворот спартаковцев.

У фаворита почти нет времени на то, чтобы уйти от поражения, к тому же он играет вдесятером с 70-й минуты. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.