Футбольный эксперт Максим Боков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о неудаче «Спартака» в Воронеже.

- Поражение «Спартака» от «Факела» - это сенсация?

- Для меня нет. «Факел», который играет дома и на выезде, это разные команды. Дома, как известно, и стены помогают, и болельщики. Поэтому ребята несутся вперед. Воронежцы не дали играть «Спартаку» и сами настойчиво проводили атаки, что привело к двум голам.

- Многие связывают поражение «Спартака» с плохим качеством поля. Согласны?

- Конечно. Отсутствие Промеса тоже сказалось. Набор этих факторов и привел к такому результату команду Абаскаля. С другой стороны, в Воронеже ведь «красно-белые» играли не против каких-то стоек или мальчиков. Там тоже выступают профессионалы. Те люди, которые не попали в «Спартаке» в состав, ушли в «Факел» и доказывают, что они боеспособны.

Елена Григорьевская