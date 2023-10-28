Названы сроки восстановления Джикии

Защитник Георгий Джикия не попал в заявку «Спартака» на субботний матч Премьер-лиги против «Факела». Появлялась информация, что из-за перелома ребра Джикия пропустит около месяца. Впрочем, Metaratings называет другие возможные сроки восстановления капитана «красно-белых» - две-три недели.

Матч между «Факелом» и «Спартаком» начнётся в 14:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России.