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«Факел» впервые набрал очки на выезде в трёх играх чемпионата России подряд

21 Октября 2023 • 14:20 Комментировать
Факел
...
Спартак Москва
28.10 14:00

Приятным достижением отметились игроки воронежского «Факела». Их клуб сегодня впервые в истории набрал очки в трёх выездных матчах чемпионата России подряд, сообщает Opta Sports.

Напомним, что в первом матче 12 тура РПЛ «огнеопасные» гостили у «Оренбурга» и победили – 2:1. Ранее «Факел» гостил в лиге у «Урала» и столичного «Динамо». Каждый из этих двух матчей завершился нулевыми ничьими. В совокупности, «Факел» набрал за эти три игры пять баллов в свою копилку.

Кстати, благодаря успеху на Южном Урале «Факел» выбрался из зоны вылета и сейчас с 12 очками разместился на 12-м месте турнирной таблицы.

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