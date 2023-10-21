«Факел» впервые набрал очки на выезде в трёх играх чемпионата России подряд

Приятным достижением отметились игроки воронежского «Факела». Их клуб сегодня впервые в истории набрал очки в трёх выездных матчах чемпионата России подряд, сообщает Opta Sports.

Напомним, что в первом матче 12 тура РПЛ «огнеопасные» гостили у «Оренбурга» и победили – 2:1. Ранее «Факел» гостил в лиге у «Урала» и столичного «Динамо». Каждый из этих двух матчей завершился нулевыми ничьими. В совокупности, «Факел» набрал за эти три игры пять баллов в свою копилку.

Кстати, благодаря успеху на Южном Урале «Факел» выбрался из зоны вылета и сейчас с 12 очками разместился на 12-м месте турнирной таблицы.