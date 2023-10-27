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Корнеев: «Не думаю, что Джикия останется в «Спартаке»

27 Октября 2023 • 10:47 Комментировать
Факел
...
Спартак Москва
1 3.65 X 3.55 2 2.07
Через 15 ч. 42 мин.

Бывший спортивный директор «Локомотива» и «Зенита» Игорь Корнеев поделился мнением о нынешнем положении защитника «Спартака» Георгия Джикии в московском клубе.

Напомним, что последние пять матчей «красно-белых» в РПЛ 29-летний Джикия провёл на скамейке запасных. По мнению Корнеева, в скором времени защитник покинет «Спартак», однако эксперт не верит в то, что новым местом работы футболиста станет клуб из Европы.

«Не думаю, что Джикия останется. Абаскаль уже давно кричит своими решениями, что он не нужен.

Что касается отъезда Джикии в зарубежный чемпионат, то это звучит на уровне фантастики на данный момент! Кузяев уезжал на пике формы, а Джикия почти не играет», — приводит слова Корнеева Metaratings.

В нынешнем сезоне Джикия провёл за «Спартак» девять матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось.

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Евро-Футбол.Ру,
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