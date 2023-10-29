Ловчев: «Факел» победил по делу, а «Спартак» оказался не готов к матчу»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал поражение «красно-белых» от «Факела» (0:2) в матче 13-го тура чемпионата России.

«По полю я согласен с оценками, что играть на нем тяжело. Но это не отменяет того, что «Факел» победил по делу, а «Спартак» оказался не готов к матчу — команда и тренер видела условия, в которых надо будет играть — это футбол «бей беги», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

На данный момент «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков в 13 играх. «Факел» идет на 12-й позиции, пополнив свою копилку 15 баллами.