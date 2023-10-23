Пименов: «Джикия проиграл конкуренцию Бабичу»

Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов высказался о ситуации, которая сложилась вокруг защитника «Спартака» и сборной России Георгия Джикии.

Напомним, в текущем сезоне 29-летний футболист провёл за «красно-белых» девять матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел.

По мнению Пименова, Джикия проиграл конкуренцию новобранцу «Спартака» Срджану Бабичу.

«Он (Бабич) фактурный, здорово на втором этаже играет, у него отличный первый пас. Джикия просто проиграл конкуренцию. В паре с Бабичем Джикию вместо Дуарте представить вряд ли можно, потому что они оба левоногие», — цитирует Пименова «РБ Спорт».

Также эксперт выразил мнение, что Джикия мог бы усилить «Локомотив», который сейчас испытывает большие проблемы с обороной.