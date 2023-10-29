Беленов: «Победу над «Спартаком» можно назвать исторической»

Вратарь «Факела» Александр Беленов высказался о победе над «Спартаком» (2:0) в матче 13-го тура РПЛ.

Футболист назвал этот успех историческим, так как победа над «красно-белыми» в прошедшей встрече стала для команды из Воронежа первой за последние 23 года.

«Наверное, можно назвать победу над «Спартаком» исторической. «Спартак» не доставил проблем? Чего-то сверхъестественного не было. Сделал своё дело, как и должен был», — цитирует Беленова «Чемпионат».

В 13 турах РПЛ «Факел» сумел набрать 15 очков и сейчас занимает 12-е место в турнирной таблице, отставая от четвёртого «Спартака» на пять баллов. Свой следующий матч воронежцы проведут 1 ноября против «Сочи» в рамках группового этапа Кубка России. Начало — в 18:30 по московскому времени.