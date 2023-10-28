​Абаскаль: «Спартак» что-то показал в матче, где почти невозможно было играть в футбол»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение от «Факела» со счётом 0:2. Испанец дал понять, что на игру повлияло плохое качество газона в Воронеже из-за дождя.

«Хотел бы отметить, что в матче, где почти невозможно было играть в футбол, команда что-то показала - она хотела победить и пыталась. Нам дорого обошлись индивидуальные ошибки. Нужно принять этот результат и не опускать и голову.

Бывает и снег, и холод, и жара. Сегодня трудно анализировать футбол», - сказал Абаскаль журналистам.

Следующий матч «Спартак» проведёт в среду, 1 ноября, - против «Краснодара» в Кубке России.