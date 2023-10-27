Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча «Факел» - «Спартак».

- «Факел» уже месяц не проигрывает. Для «Спартака» матч не будет простым?

- Это однозначно. Воронежцы с приходом нового главного тренера встрепенулись и играют агрессивно, по-спортивному зло. Думаю, что гостям будет очень непросто набрать три очка.

- Допускаете, что этого не случится, и «Спартак» недосчитается очков?

- Вряд ли «Спартак» останется без трех очков. Хочется надеяться, что последний матч с «Пари НН» вселил уверенность в команду Абаскаля, и у «красно-белых» все пойдет в нужном направлении. Думаю, мы увидим минимальную победу москвичей.

Елена Григорьевская