Марков: «Настраивал ли Ташуев отдельно на «Спартак»? Всё было, как обычно»

Нападающий «Факела» Евгений Марков высказался о победе над «Спартаком» (2:0) в матче 13-го тура чемпионата России.

29-летний футболист отметил, что особого настроя на «красно-белых» у воронежской команды не было, так как «Факел» намерен побеждать в каждой игре.

«Настраивал ли Ташуев отдельно на «Спартак»? Нет, всё было, как обычно, стандартный игровой день. Мы хотим обыграть каждую команду, потому что у нас мало очков и надо выбираться из своей ситуации», — приводит слова Маркова «Матч ТВ».

После 13 туров РПЛ «Факел» занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 15 набранных очков.