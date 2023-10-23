Брызгалов: «С Евсеевым расстались на хорошей ноте»

Защитник «Факела» Сергей Брызгалов высказался об уходе Вадима Евсеева с поста главного тренера воронежской команды.
Напомним, Евсеев покинул «Факел» в начале сентября нынешнего года, уступив своё место Сергею Ташуеву.
«Вадим Валентинович попрощался с командой. Расстались на хорошей ноте. Благодарен Евсееву за работу и доверие. Желаю успехов в дальнейшей тренерской карьере», — приводит слова Брызгалова «РБ Спорт».
Отметим, что прямо сейчас Евсеев возглавляет краснодарскую «Кубань».
После 12 туров РПЛ «Факел», набравший 12 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице. Свой следующий матч команда Ташуева проведёт 28 октября против «Спартака».
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