Губерниев — о решении Соболева объявить бойкот журналистам: «Не иначе «Манчестер Сити» предложил контракт»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении нападающего московского «Спартака» Александра Соболева объявить бойкот журналистам.

«Ой, Соболев объявил прессе бойкот… Не иначе «МанСити» предложил контракт… Игрочище, футболистище, мастерюга», - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, что Соболев объявил об этом после поражения в матче 13-го тура Российской премьер-лиги против воронежского «Факела».

Ранее СМИ сообщали, что форвард был отстранён от тренировок с основной командой из-за нарушения дисциплины (он не посещал командные завтраки).