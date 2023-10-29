Бывший игрок «Зенита», «Ростова» и других команд Максим Деменко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал, при каких условиях приходилось играть в 1990-2000 годах.

«Мы играли в Нижнем Новгороде, когда я играл за «Зенит». Мы приехали, когда там вообще даже полем назвать невозможно. А в Екатеринбурге ещё в молодости приходилось играть при температуре -20. На бутсы закручивали болтики, чтобы хоть как-то держаться на поле. Всё равно бились, играли, и никто не говорил, что поле ужасное. Команды, которые играли против «Спартака», старались поле ухудшить, чтобы они не играли в свою игру (смеётся). А чтобы футболисты жаловались на проблемы стадиона? Такого не было.

Сейчас везде подогрев поля, ещё что-то. Раньше такого не было, какая погода есть, ну извините, играем на таком. Выходил судья, снег расчистили, лужи подсохли, и он говорит: «Играйте». А представляете, что там было через пять минут? Там не поле, а катастрофа. Я не помню, чтобы футболисты жаловались на поле», — сказал Деменко.